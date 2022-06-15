Назван напиток, увеличивающий риск заболеть раком на 70%

Об этом рассказали медики в издании Express.

Потребление сахара растет во всем мире. При этом большое количество сахара люди потребляют незаметно для самих себя. Особенно опасны, по мнению экспертов, сладкие напитки и фруктовые соки из пакета.

Фруктовые соки, естественно, содержат ряд натуральных антиоксидантов и питательных микроэлементов, но их основным недостатком для здоровья является высокое содержание сахара. Также они также содержат очень низкий уровень клетчатки по сравнению с цельными фруктами.

Однако основная опасность заключается в содержании свободного сахара в соке, так как это напрямую способствует чрезмерному потреблению энергии.

Если вы пьете такие соки постоянно — это может привести к увеличению веса, что является печально известным предшественником рака.

Одно из последних исследований показывает, что сахар и подслащенные напитки могут повысить вероятность этого рака на 70 и более процентов, отмечают специалисты.

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