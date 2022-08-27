Назван популярный продукт на завтрак, который провоцирует рак

07:25, Сегодня
Здоровье и медицина
бекон на сковородке фото
Фото: pixabay.com

Этот продукт многие любят есть на завтрак даже не догадываясь, что он может спровоцировать развитие рака.

Выяснилось, что обожаемая многими яичница с беконом на завтрак может очень сильно навредить вашему здоровью. Специалисты заявили, что бекон – это настоящий яд и его нельзя есть практически никому, особенно он опасен для людей с заболеваниями сердца, пищеварения, органов выделительной системы.

Об этом пишет «Доктор Питер».

Все из-за огромного количества натрия и солей в его составе, которые задерживают воду. Соответствующее заявление сделала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, уточнив, что употребление бекона может привести к нарушению не только водно-солевого баланса, но и стать причиной отеков.

Поэтому бекон настолько опасен для людей, у которых уже есть проблемы с почками. Для них регулярное употребление этого продукта может закончиться сбоями в работе органов выделительной системы.

В связи с этим, эксперт рекомендует жестко ограничить порцию бекона, а лучше вовсе от него отказаться. Допустимая порция бекона составляет 100 граммов в неделю. В противном случае могут начаться не только проблемы с почками, поскольку уже было доказано, что частое употребление подобной пищи может вызвать еще и рак желудка прямой кишки.

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Автор материала:
Яэль Хавери
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