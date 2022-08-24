Американские онкологи рассказали, как горячий душ может помочь выявить рак

По словам онколога Юджина Ана, на ранней стадии симптомы рака крови очень тяжело распознать. При таком заболевании человек может ощущать легкое недомогание, общую слабость в теле и быстро утомляться.
Об этом сообщает «Storinka».
Все это может сигнализировать и об обычном переутомлении. Однако есть один симптом, который можно назвать сигналом к более тщательному обследованию организма. Речь о зуде после душа.
Дело в том, что на ранних стадиях этого вида рака клетки, содержащие гистамин (медиатор аллергических реакций), становятся сверхчувствительными. Из-за этого кожа начинает так реагировать на горячую воду.
Стоит отметить, что зачастую рак крови диагностируется у людей старше 40 лет, поэтому, если вы в группе риска и вы заметили сильный зуд после душа, нужно посетить врача и сделать общий анализ крови.
Ранее Курсор писал о том, что медики опровергли популярные утверждения о раке. Это заболевания является довольно распространенным во всем мире, поэтому ученые не прекращают пытаться разработать лекарства для борьбы с ним. Также за долгое время заболевание породило множество заблуждений и мифов, которые пытаются развеять врачи.