Назван продукт, который снижает стресс и замедляет старение

Ряд исследований показал, что употребление гречки может продлить длительность жизни и избавить человека от стресса за счет повышения уровня белка SIRT1 в организме.

Выводы ученых основываются на результатах опытов над крысами, которые имели разный рацион. Те грызуны, у которых стимулировалась выработка белка SIRT1, прожили гораздо дольше остальных.

Об этом пишет PLANETANOVOSTI.

Белок SIRT1 относится к семейству сиртуинов – веществ, участвующих в образовании жировых клеток и метаболизме глюкозы. Увеличение концентрации белка в организме возможно путем ограничения потребления пищи, однако вариант голодания подходит далеко не всем. Куда более щадящий способ увеличения концентрации вещества в теле – употребление гречки.

Гречка помогла крысам значительно улучшить физические показатели без жесткой диеты и потери веса. Во время исследований ученые выделили три группы крыс с разным количеством гречки в рационе: вплоть до 30% от общего количества пищи.

Самым опасным оказалось голодание: оно не привело к увеличению концентрации белка в крови. Напротив, в некоторых органах уровень SIRT1 снизился до 95%, к примеру, в желудке. В крови показатель упал на 19%, а в печени – 35%.

Интересно, что крысы с наибольшим количеством гречки набрали вес, тогда как средняя группа с умеренным содержанием гречки в рационе внешне никак не изменилась. Таким образом, людям следует добавить в свой рацион гречку, чтобы прожить дольше и снизить уровень стресса, провоцируемый внешними факторами.