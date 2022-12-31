Назван самый эффективный способ запоминания информации

Традиционные способы сохранения информации в очередной раз доказали свою пользу.

Ученые в рамках нового исследования выяснили, как ежедневное ведение заметок в блокноте влияет на человеческую память.

Об этом сообщает Frointeirsin.

К экспериментам привлекли 48 студентов и выпускников университетов Японии. Специалисты наблюдали за их активностью мозга, когда они писали на бумаге и планшете.

Участники читали диалог вымышленных персонажей об их планах, а после записывали их в виде графиков. Первая группа участников пользовалась блокнотом с ручкой, вторая – электронным планшетом и стилус, а третья ‒ смартфоном.

После этого они отвечали на уточняющие вопросы о том, как они запомнили обсуждение вымышленных героев. Далее активность их мозга анализировала функциональная магнитно-резонансная томография (ФМРТ).

Оказалось, что члены первой группы выполнили задание за 11 минут, второй – за 14 минут, а третьей – за 16 минут. Люди, использовавшие блокнот, характеризовались повышенной активностью в участках мозга, отвечающих за речевую память и визуализацию, а также в гиппокампе, связанном с некоторыми видами памяти.

Это обусловлено тем, что во время письма на бумаге используется больше пространственных деталей, которые может воспроизводить память.

«В то же время электронные устройства имеют универсальную форму отображения со стандартными инструментами навигации и форматирования текста», – поделились ученые.

По мнению исследователей, ведение записей на бумаге является более сложным, но более полезным инструментом, который позволяет запоминать важную информацию. Таким образом, если человеку нужно записать информацию и запомнить ее, то для этого лучше подойдет блокнот и ручка.

«Курсор» сообщал о способе, укрепляющем память у пожилых людей.