Ученые назвали способ, который укрепляет память у пожилых людей

Группа психологов из Института передовых наук и технологий Бекмана в США обнаружила, что чтение сохраняет навыки запоминания у пожилых людей.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Чтение развивает эпизодическую память, которая позволяет нам помнить, что происходило в предыдущих главах книги, и кратковременную память. В исследовании приняли участие 76 добровольцев в возрасте более 60 лет.

Их разделили на две группы по 38 человек. В первой испытуемые должны были читать книги на iPad по 90 минут в день, пять дней в неделю, в течение восьми недель.

На планшете также были установлены специальные приложения, в которых участники могли тестировать свои когнитивные способности.

Добровольцы из второй группы на протяжении такого же промежутка времени проходили головоломки и также выполняли когнитивные тесты. В результате оказалось, что чтение гораздо эффективнее улучшает память, чем головоломки.

Это открытие позволяет разработать новые методы терапии когнитивных нарушений.

«Курсор» писал ранее, что многие люди сталкиваются с проблемами памяти в пожилом возрасте. На это влияют как физические, так и психологические факторы. Результаты нового исследования могут предложить простое решение для лечения этой проблемы.