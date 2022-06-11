Названа лучшая утренняя привычка, которая продлит вашу жизнь

По словам специалистов, пропуск завтрака является одним из худших способов начать свой день. Это удар по здоровью, ведь привычка не завтракать замедляет метаболизм, приводит к увеличению веса, негативно влияет на вашу иммунную систему и даже приводит к повышению уровня стресса.

Об этом пишет EatThis .

Правильная еда по утрам обеспечит вас энергией, а в долгосрочной перспективе — сделает вас здоровее.

Эксперты по питанию советуют включать в утренний рацион продукты с большим количеством питательных веществ. Именно таких правил придерживается большинство опрошенных долгожителей.

Так, одной из основных ценностей, общих для долгожителей, является практика есть самую большую еду утром, а самую маленькую — днем и вечером.

Обычно долгожители едят много цельного зерна, овощей, фруктов и бобов, что дает их организму досточное количество белка, клетчатки и антиоксидантов в утренние часы.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.