Названа самая полезная зелень, которая защищает от множества болезней

Простая и доступная всем зелень, которую можно купить круглый год, обладает множеством полезных свойств. Речь идет об укропе.

Эксперты считают укроп очень полезным продуктом. Укроп очень богат антиоксидантами и витаминами, которые могут стать мощной профилактикой болезней.

Об этом пишет HealthLine.

Укроп содержит флавоноиды – вещества, снижающие риск сердечных заболеваний и инсульта, а также поддерживающие здоровье мозга. Кроме того, в его составе в достаточном количестве присутствуют терпеноиды – защищают от заболеваний печени, сердца, почек и головного мозга. Дубильные вещества в сосаве зелени оказывают антибактериальное действие. А витамин С – поддерживают здоровье кожи, снижают давление, защищают мышление и память во время старения.

Какую пользу приносит укроп?

Антибактериальный эффект. Эфирные масла в укропе оказывают антибактериальное действие. Они борются с потенциально вредными бактериями.

Защита сердечно-сосудистой системы. Исследования на животных показали, что экстракт укропа снижает уровень холестерина и триглицеридов. Однако результаты исследования на людях неоднозначны.

Улучшает здоровье костей. Укроп содержит кальций и магний, которые важны для здоровья костей.

Снижает сахар в крови. Несколько исследований на животных с диабетом показали значительное улучшение уровня сахара в крови при потреблении экстракта укропа натощак.

Укроп нельзя есть, если у вас аллергия. Но такие случаи действительно редки.

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