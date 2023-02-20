Названа вечерняя процедура, которая помогает быстрее заснуть

Ученые утверждают, что эта простая и доступная для всех процедура вам поможет. Речь идет о теплой ванне.

Вечернее принятие ванны или душа поможет добиться глубокого и спокойного сна. В науке это называется пассивным нагревом тела с помощью воды, отмечают специалисты и рекомендуют сделать это своим ежедневным ритуалом.

Об этом пишет real simple.

Ученые Техасского университета проанализировали более пяти тысяч ранее опубликованных исследований о влиянии пассивного обогрева тела водой на качество, продолжительность, эффективность сна. Они пришли к выводу, что такая процедура поможет не только быстрее засыпать, но и сделать сон более здоровым и глубоким.

Рекомендованная температура воды для вечерних ванн — от 40 до 42,5 градусов Цельсия. Такая температура воды улучшит ваш сон и успокоит нервную систему, уверяют специалисты. 15 мин процедуры за час-два до сна достаточно для достижения нужного эффекта.

При этом контрастный или теплый душ вечером принимать не может — это может нарушить сон, говорят эксперты. Такая процедура хороша по утрам. Дело в том, что теплая вода сначала повысит температуру вашего тела, а потом ее снизит. Это понижение и способствует качественному сну. Холодный же душ наоборот — взбодрит и поможет оставаться активным.

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