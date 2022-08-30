Названо еще одно целебное свойство зеленого чая

Содержащееся в напитке вещество Галлат эпигаллокатехина помогает справляться с атеросклеротическими бляшками, которые приводят к инфаркту.

Зеленый час поможет в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

К такому выводы пришли американские ученые, сообщает портал Hronika.info.

Отмечается, что в результате проведенных опытов биологи установили, что содержащееся в чае вещество Галлат эпигаллокатехина (EGCG) помогает справляться с атеросклеротическими бляшками (закупорка сосудов), которые приводят к инфаркту.

В частности, утверждают ученые, совместная «работа» различных молекул, гепарина, полисахарида в некоторой степени препятствует закупорке коронарных сосудов.

Как сообщал Курсор, зеленый чай богат на дубильные вещества, которые усиливают выработку желудочного сока. Из-за этого человек может жаловаться на ухудшение самочувствия, в частности испытывать тошноту, «тяжесть» в желудке и другие нарушения желудочно-кишечного тракта.

Особенно не рекомендуется употреблять зеленый чай тем, у кого диагностирована язва и кислотный рефлюкс — заболевание, вызывающее изжогу.

Также напиток может привести к разжижению крови, а потому он не рекомендован людям с нарушениями свертывания крови. От зеленого чая натощак следует отказаться и людям с анемией.

Еще медики говорят, что регулярное употребление напитка на голодный желудок может усилить работу надпочечников, которые выделяют гормон стресса. Из-за этого может повыситься давление и сердцебиение.

Также Курсор писал о том, что зеленый чай может продлить жизнь. Так, этот напиток содержит катехины, которые замедляют процессы старения.

Ранее считалось, что эти вещества — антиоксиданты, предотвращающие окислительный стресс в организме, который вызван свободными радикалами кислорода. Тем самым они помогают избежать повреждения клеток или ДНК.

Ранее Курсор писал, что ученые из Нидерландов сообщили о положительном влиянии зеленого чая на ум у мужчин.