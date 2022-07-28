Медики рассказали, какой чай нельзя пить на голодный желудок

Эксперты рассказали, какой чай нежелательно употреблять на голодный желудок, потому что он может привести к ухудшению самочувствия.

Чай — один из самых вкусных и полезных напитков в мире, потому что содержит большое количество веществ, необходимых организму для правильного функционирования. Однако пить зеленый чай натощак очень не рекомендуется.

Об этом сообщает издание Health.today.

Дело в том, что по словам медиков, зеленый чай богат на дубильные вещества, которые усиливают выработку желудочного сока. Из-за этого человек может жаловаться на ухудшение самочувствия, в частности испытывать тошноту, «тяжесть» в желудке и другие нарушения желудочно-кишечного тракта.

Особенно не рекомендуется употреблять зеленый чай тем, у кого диагностирована язва и кислотный рефлюкс — заболевание, вызывающее изжогу.

Также напиток может привести к разжижению крови, а потому он не рекомендован людям с нарушениями свертывания крови. От зеленого чая натощак следует отказаться и людям с анемией.

Еще медики говорят, что регулярное употребление напитка на голодный желудок может усилить работу надпочечников, которые выделяют гормон стресса. Из-за этого может повыситься давление и сердцебиение.

«Курсор» писал ранее, что специалисты из канадского Университета Макгилла тщательно проанализировали состав чайных пакетиков и выяснили, что в процессе заваривания чая в чашке может оказаться около 11 млрд микрочастиц и 3 млр наночастиц пластика.