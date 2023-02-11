Названо самые опасные продукты из супермаркета

Не все то, что съедобно, безопасно потреблять. Некоторые продукты следует обходить десятой дорогой.

Многие продукты не следует покупать в супермаркете потому, что они могут быть насыщены патогенными микроорганизмами, содержать канцерогены и другие опасные для здоровья вещества. Причем потенциально вредными могут оказаться даже те продукты, которые всегда считались полезными.

Подробнее об этом информирует сайт newsyou.info.

Свежие салаты в упаковке. Такой салат – весьма коварная еда, которая только кажется полезной и здоровой. На листьях и кореньях могут обитать бактерии, вызывающие кишечные заболевания. Они оказываются на зелени из почвы. Поэтому лучше брать целые листья на стихийных рынках, которые перед употреблением следует тщательно вымыть и проверить на наличие видимых жуков и личинок.

Готовый чай в бутылке. Этот напиток ничего общего с настоящим чаем не имеет. Бутилированный «чай» состоит в основном из воды и сахара. Но такой напиток пользуется успехом, особенно в охлажденном виде.

Продукты с фруктовыми наполнителями. Любые наполнители в любой продукции — йогурты, булочки, печенье, десерты. Тот самый ароматный наполнитель – это коктейль из консервантов, загустителей и ароматизаторов. Полезности в таких продуктах нет.

Майонез. Классический майонез состоит из яиц, уксуса, горчицы, подсолнечного масла и специй. Магазинные майонезы имеют совершенно другой состав, который сложно назвать полезным.

Молотые специи. Ароматные пряности обычно импортные и потому не стоят дешево. Чтобы обмануть покупателя, в упаковку часто кладут подешевле и посыпают глутаматом натрия – усилителем вкуса. Он безвреден, но вызывает привыкание, и еда без него начинает казаться безвкусной.

Ранее «Курсор» информировал, что названы продукты, которые могут сократить продолжительность жизни. Некоторые пищевые продукты могут отнимать у человека минуты или даже годы жизни, говорят эксперты.