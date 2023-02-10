Названы продукты, которые могут сократить продолжительность жизни

Специалисты считают фаст-фуд самой опасной пищей и говорят, что каждый съеденный продукт делает нашу жизнь короче.

По словам специалистов, съеденный хот-дог может отобрать у человека 36 минут жизни, а пицца — 10 минут.

По словам ученых из университета Мичигана (США), для жизни также вреден бекон, гамбургер, бутерброды с арахисовым маслом или джемом.

Также в Национальной службе здравоохранения Британии рассказали, что многие люди едят и пьют слишком много калорий, которые насыщены жирами и сахаром. Однако они едят недостаточно фруктов, овощей и клетчатки.

Исследователи говорят, что слишком большое количество насыщенных жиров может увеличить количество холестерина в крови, что в свою очередь увеличит развития сердечных заболеваний. Кроме того, возрастет риск гипертонии и инсульта.

Как свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения Британии, хронические проблемы со здоровьем сейчас имеет каждый шестой человек, но уже через тридцать лет, таким будет каждый четвертый житель.

Ключом к успеху является сбалансированная диета, говорят эксперты. Крахмалистые углеводы должны составлять чуть более трети пищи, которую вы едите. Они включают картофель, хлеб, рис, макароны и крупы. Также должно быть больше овощей, фруктов и рыбы. Также нужно вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Ранее Курсор писал, что эксперимент развенчал миф вредности меда при нагревании.

Также мы сообщали 5 способов, с помощью которых можно измерять температуру тела без градусника.