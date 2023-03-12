Названы 10 продуктов, которые укрепляют зубы

Включив их в свой рацион, вы сможете обеспечить себя здоровыми и крепкими зубами.

Американский стоматолог Джордж Шепли поддерживать здоровье зубов и полости рта можно, только наладив правильное питание и увеличив процент полезных продуктов в собственном меню.

Об этом пишет «Мedfactor«.

Согласно мнению Джорджа Шепли, для сохранения здоровья зубов и полости рта важно правильно питаться и включать в свой рацион продукты, содержащие кальций, фтор, фосфор, магний, клетчатку, витамины, а также противовоспалительные, дезинфицирующие и отбеливающие компоненты.

– Лучше всего, если вы будете регулярно есть продукты, входящие в пять групп: фрукты, овощи, злаки, молочные продукты и белок. При нарушении баланса проблемы с зубами не заставят себя ждать, — уверяет Джордж Шепли.

Какие продукты способствуют укреплению здоровья зубов?

Молоко богато кальцием, белком и витамином D, который помогает организму лучше усваивать кальций, и недостаток этого витамина может вызвать чувство жжения во рту, на языке, на небе и на губах.

Чай помогает контролировать рост бактерий во рту и не допускать бурного роста опасных микроорганизмов.

Сладкий картофель богат витамином А, который защищает эмаль и предотвращает кариес.

Сыр — это вкусный натуральный источник кальция и белка, который снижает кислотность и укрепляет эмаль зубов.

Нежирное мясо, птица, рыба и яйца богаты фосфором, который помогает укреплять зубную эмаль.

Шпинат, капуста и другая листовая зелень являются ценными источниками полезных микроэлементов и витаминов, а также производят слюну, которая нейтрализует кислоты и удаляет остатки пищи с поверхности зубов во время еды.

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