Медики назвали 5 лучших витаминов для женщин старше 35 лет

В наше время, 35-летние люди считаются молодежью. Тем не менее, это не отменяет того факта, что некоторые физиологические процессы начинают происходить в организме не так, как раньше. Обмен веществ замедляется, производство коллагена уменьшается, кожа становится более сухой, а волосы — тусклыми.

Об этом говорится в статье, опубликованной «Novamed«.

Так, для замедления этих процессов, врач-гинеколог Ирина Пазюкова рекомендует женщинам принимать пять важных витаминов для их здоровья и красоты.

Коллаген является незаменимым помощником женщин в борьбе за красоту. Он отвечает за крепкость и красоту волос, ногтей и кожи, а также содержит много белка, полезного для организма. Регулярное употребление коллагена может помочь избавиться от целлюлита и неровностей на коже.

Фолиевая кислота, которую часто рекомендуют беременным женщинам, полезна и для всех остальных. Она помогает нормализовать метаболизм, улучшить цвет кожи и настроение. Однако у женщин, употребляющих больше 2 чашек кофе в день, может наблюдаться сниженный уровень фолиевой кислоты.

Омега-кислоты могут замедлять процесс старения кожи, улучшать работу сердца и поддерживать иммунную систему. Диетологи рекомендуют женщинам со всего мира употреблять кислоты Омега-3 и Омега-6.

Витамин D также важен для женщин, его недостаток может отразиться не только на самочувствии и настроении, но и на внешности: кожа может стать бледной и дряблой, а волосы — выпадать.

Липоевая кислота помогает контролировать аппетит, защищает нервную систему и влияет на производство энергии. Она полезна всем женщинам, которые стремятся похудеть и зафиксировать свой результат на долгое время.

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