Названы бесполезные медицинские обследования

Для того, чтобы заботиться о своем здоровье, нужно каждый год делать определенные обследования. Однако, некоторые из анализы могут оказаться бесполезными, ведь никакого результата не дадут.

Об этом рассказала педиатр и нефролог Мария Шпит, пишет rbc.ua.

Отмечается, что, врач назвала перечень бесполезных обследований, на которые человек только потратит деньги и время, но результата не получит.

Анализ кала на дисбактериоз

По словам педиатра, микрофлора кишечника влияет на здоровье человека. Однако такой анализ не поможет понять об истинном состоянии микрофлоры.

«Истинная микрофлора находится пристенно, а в горшок попадает содержимое просвета кишечника», — написала Шпит.

Посев грудного молока на стерильность

Врач отметила, что грудное молоко не является стерильным, поэтому такой анализ бесполезен.

Анализ крови IgG к кишечным гельминтам

Иммуноглобулины G не дают информации о наличии гельминта в этот момент в организме, а может свидетельствовать только, что когда-то организм сталкивался с возбудителем.

К тому же, IgG могут сохраняться в крови годами. Специалист отметила, что во всем мире анализ IgG к кишечным гельминтам применяют только для эпидемиологического контроля.

Генетический анализ на непереносимость лактозы

Результат этого анализа может дать человеку возможность понять, разовьется ли непереносимость лактозы во взрослом возрасте.

Анализ на IgG и IgG4 на пищевые продукты

Педиатр говорит, что это исследование относится к числу недостоверных анализов.

Определение общего Ig E для выяснения аллергии

Этот метод не достоверен, говорит специалист, поскольку при наличии низких показателей IgE, может существовать серьезная аллергическая реакция.

Анализы на определение герпеса инфекций, кори, краснухи, паротита при наличии проявлений болезни

Мария Шпит говорит, что эти диагнозы выставляются клинически.

Повторное определение IgG ко всем герпесам инфекций, если ранее уже был получен положительный результат

Антитела никогда не исчезают, просто возможное колебание титров.

Исследование антител IgG к любым инфекциям у новорожденных малышей

Педиатр говорит, что в крови циркулируют материнские антитела, которые неотличимы от антител малыша.

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Анализ перед вакцинацией

Заболевания, при которых противопоказана вакцинация, не обнаруживаются с помощью общеклинических анализов и имеют определенные клинические проявления.

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Иммунограмма

Такой анализ не стоит делать просто потому, что ребенок (активно посещающий детский коллектив) имеет частые вирусные инфекции.

Диагностика организма по капле крови

Эксперт говорит, что такой анализ не имеет никакого результата.

«Здесь без комментариев, не ведитесь на обман разных компаний», — написала она.

Как сообщал Курсор, стало известно, как можно определить, что в организме человека не осталось частиц вируса после перенесенного COVID-19.

Также Курсор информировал о том, что врач-онколог назвал ранние признаки рака крови.