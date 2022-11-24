Названы болезни, которыми можно заразиться от домашних питомцев

Эксперты предупреждают однако, что из-за пренебрежительного отношения к состоянию здоровья животных, человек может заразиться различными болезнями.

Важно помнить, что домашние животные должны осматриваться у ветеринара и получать противоглистную профилактику и вакцины. Что касается диких животных, то их лучше не трогать и тщательно мыть руки после контакта. Также стоит выбирать место для купания или питья воды, где это разрешено, напоминают врачи.

Какими болезнями можно заразиться

от мышей — лептоспироз. Они выделяют инфекцию с мочой. Передается человеку уже через водоемы (купание, мытье рук, питье). Попадает возбудитель через глаза, слизистые, микротрещины на теле;

собаки и кошки — токсокароз. Эксперты говорят, что с опорожнением больных животных выделяются яйца токсокар;

свиней, коров и медведей — трихинеллез и тениоз. Человек не зная этого может употреблять инфицированное личинками мяса, которое технически не обработанное;

собаки, кошки, зайцы и овцы — эхинококкоз. Можно заразиться при контакте с инфицированными животными;

курицы, утки и коровы — сальмонеллез. У больных животных инфицировано: яйца (скорлупа), мясо (можно инфицироваться во время забоя или приготовления), молоко. Человек тоже с испражнениями и недостаточной личной гигиеной может инфицировать других людей;

рыбы — дифилоботриоз и описторхоз. Сырая, термически не обработанная и слабо просоленная рыба может быть инфицирована;

голуби, индюки и утки — орнитоз. Заразить человека могут воздушно-капельным путем (слизь) или с пылью (опорожнение) больных птиц;

клещ — клещевой энцефалит, болезнь Лайма. Инфицирование происходит через укус инфицированного клеща, длительное присасывание или неудачное удаление его;

яд гадюки разрушает красные кровяные тельца крови — образуется кровоизлияние. Не все змеи ядовиты, но лучше избегать их.

«Курсор» сообщал, что названы причины, из-за которых человек может постоянно болеть.