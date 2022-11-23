Названы причины, из-за которых человек может постоянно болеть

Эксперты рассказали, что частые заболевания могут быть обусловлены простыми причинами, среди которых нехватка сна, неправильная диета, плохая гигиена и проблемы с иммунной системой.

Об этом сообщает Harvard Health.

Проблемы со сном

Сон имеет огромное значения для того, чтобы многие системы нашего организма могли нормально функционировать. В случае постоянной нехватки сна растет риск развития физических и психологических болезней.

Среди основных симптомов нехваток сна отмечают чрезмерную дневную сонливость и ухудшение самочувствия, снижение концентрации внимания, замедленное мышление и изменение настроения.

Неправильный рацион

Наше тело борется с различными инфекциями, используя для этого иммунные клетки и антитела. Часть микроэлементов играет фундаментальную роль для иммунитета, среди которых железо, витамин А, витамин С, витамин D, витамин Е, Цинк.

Если человек недоедает или придерживается диеты, где мало питательных веществ, организм ослабевает, что может стать причиной многих болезней.

Гигиена

Несоблюдение правил личной гигиены серьезно угрожает сохранности организма, а тому нужно знать о простых правилах, которые могут помочь меньше болеть:

Перед приготовлением пищи и после посещения туалета нужно мыть руки с мылом.

Во время чихания следует прикрывать рот и нос салфеткой. Если нет такой возможности ‒ кашляйте в локоть, а не в руку.

Необходимо промывать и перевязывать любой порез. Если же он серьезный, либо человека укусили ‒ следует обратиться врачу.

Ковырять заживающие раны и выдавливать прыщи опасно, а потому нужно этого избегать.

Проблемы с иммунной системой

Люди с ослабленной иммунной системой подвержены болезням сильнее, чем остальные. Это касается лечащихся от онкологических болезней, перенесших трансплантацию органов и принимающих иммуносупрессивные препараты, а также инфицированных ВИЧ.

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