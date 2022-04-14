Названы факторы, которые в разы увеличивают риск развития рака легких

Кроме самого очевидного фактора — курения (активного и пассивного), возможного воздействия радиации, рак легких могут провоцировать такие факторы, как загрязнение воздуха, воздействие асбеста, если вы мужчина старше 55 лет.
Об этом пишет Eatthis.
Загрязнение воздуха содержит крошечные частицы, которые также могут повредить легкие.
У мужчин старше 55 лет повышается риск развития рака легких, поскольку мужчины чаще курят, чем женщины.
Как снизить риск рака легких:
- бросить курить и не находиться в местах, где есть дым,
- использовать детекторы радона для определения уровня радиации, где вы живете,
- сделать КТ грудной клетки, если вы подверглись воздействию асбеста,
- быть рядом с чистым воздухом или использовать фильтры для уменьшения загрязнения воздуха.
Ранними признаками рака легких являются:
- постоянный кашель,
- кровохарканье,
- боль в груди,
- одышка,
- непреднамеренная потеря веса.
Отметим, что эти симптомы могут быть вызваны многими нераковыми заболеваниями, включая инфекции.
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