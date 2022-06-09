Названы главные ошибки приема лекарств

Многие люди при приеме назначенных врачом лекарств не придерживаются стандартных правил, что может привести не только к более длительному лечению, но и к проблемам со здоровьем.

Для того чтобы лекарства приносили пользу, их нужно правильно использовать и избегать нескольких распространенных ошибок.

Нарушение графика приема. Назначая лекарства, врачи часто рекомендуют принимать их по определенной схеме. Пациенты часто недооценивают важность соблюдения графика. Врач, назначающий лекарство, должен объяснить, что делать, если препарат случайно не был принят в назначенное время.

Неподходящая жидкость. Лекарства следует запивать только водой. Никакие другие напитки для этой цели не подходят, их использование является ошибкой. Если вы запиваете таблетки чаем, кофе или молоком, активное вещество препарата может не подействовать. В идеале их следует запивать несколькими глотками воды комнатной температуры.

Изменение дозы. Первое время необходимо принимать лекарства в той дозировке, которую назначает врач, а не делить таблетки на части.

Игнорирование инструкций. Многие люди употребляют лекарства, не вникая в инструкцию. Это также способствует тому, что лекарства могут плохо усваиваться и не оказывать желаемого эффекта. Эксперты призывают всегда внимательно читать сопроводительную записку и следовать рекомендациям.

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