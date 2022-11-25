Названы основные причины возникновения варикоза

Есть категории людей, которые находятся в группе риска.

Эксперты рассказали, почему у людей появляется варикозная болезнь, игнорирование которой может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает Medline Plus.

Одна из предпосылок возникновения варикоза ‒ генетическая предрасположенность, являющаяся наследственной слабостью сосудистой стены. Также это может быть связано с внешними факторами (например, длительными нагрузками на ноги).

В нормальной ситуации циркуляция крови венами происходит к сердцу снизу вверх. Сама по себе вена не может сжиматься, вследствие чего подъем крови обеспечивают икроножные мышцы и клапаны, размещенные внутри вен. Они функционируют по принципу ворот, открывающихся лишь в одну сторону: пропускают кровь к сердцу, но запираются, если она течет через гравитацию.

В случае варикозы вен нарушается функционирование клапанов, из-за чего кровь стекается и застаивается. Подобные нарушения кровотока растягивают и расширяют вены, заметные через кожу.

Вследствие постоянного застоя крови воспаляются вены, из-за чего образовываются тромбы. Если один из них отрывается, то он может попасть в сердце или легкие. Это заблокирует поставки крови и может стать причиной смерти.

Есть категории пациентов, которые находятся в группе риска, то есть особенно подвержены заболеваниям вен. Угроза касается:

пожилых людей, ведущих малоподвижный образ жизни;

беременных женщин;

людей, имеющих родственников с заболеванием вен;

спортсменов, имеющих регулярные физические нагрузки;

люди, которые в рамках работы постоянно сидят или стоят.

Помимо этого варикозная болезнь вен может быть спровоцирована частыми авиаперелетами, гормональными препаратами (некоторые из них повышают риск образования тромбов), заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и избыточным весом. Также к заболеванию есть склонность у тех, кто употребляет табак, алкоголь, жирную и жареную еду.

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