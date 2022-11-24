Назван первый признак развития диабета

С этой болезнью нужно быть предельно бдительным.

Группа международных ученых обнаружила, что диабет второго типа можно предсказать. В частности, это можно сделать по содержанию в крови белка фоллистатина за 19 лет до начала развития заболевания.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Эксперты проанализировали состояние здоровья более пяти тысяч пациентов в Швеции и Финляндии в течение от четырех до 19 лет. Они выяснили, что по высоким уровням фоллистатина в крови можно предсказать возникновение болезни за срок до 19 лет вне зависимости от других факторов риска, таких как возраст, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, диета и физическая активность.

Как отметил ведущий автор работы, доцент Лундского университета Ян де Маринис.

Таким образом они выяснили, что фоллистатин расщепляет жиры в жировой ткани, а это приводит к накоплению липидов в печени, тем самым увеличивая риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

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