Названы полезные и опасные свойства острых блюд

Об этом она сказала в интервью радио Sputnik.

Врач уверена: острая пища способствует нормализации веса, снижает уровень плохого холестерина, нормализует артериальное давление. Но, по ее словам, проведенное в Китае исследование (в нем участвовали порядка 4,5 тыс. человек) показало, что при ежедневном употреблении порядка 50 граммов перца люди жаловались на ухудшение когнитивных способностей.

Также специалист отметила, что острая пища обладает согревающим эффектом, но использовать ее как малину или мед для увеличения потоотделения во время простудного заболевания не рекомендуется. Пояснила она это тем, что острое раздражает верхние дыхательные пути и провоцирует кашель. Вещества, которые содержатся в острой пище (например, капсаицин и пиперин в перце), воздействуют на рецепторы, которые обычно активируются при очень высокой температуре. Сигнал поступает в мозг, и мозг воспринимает острую пищу как повышение температуры, отметила Маргарита Арзуманян.

Соответственно, как подчеркнула гастроэнтеролог, «усиливается кровообращение, потоотделение, может наблюдаться слезотечение из носа, из глаз».

При этом важно помнить, что поскольку острая пища обладает сильным раздражающим действием на слизистые, на верхние дыхательные пути, на кожу, она противопоказана при кашле. Если любая болезнь в острой фазе – острой пищи лучше избегать.

По ее словам, среди хронических заболеваний противопоказанием для острой пищи являются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Курсор ранее уже рассказывал, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.