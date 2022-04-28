Названы распространенные ошибки при добавлении чеснока в блюда: советы экспертов

Врачи-диетологи напоминают, что польза от любого продукта прежде всего заключается в умеренном употреблении.
Об этом пишет «Ukr.Media«.
Известно, что чеснок обладает антивирусным и противогрибковым действием и является природным «антибиотиком». В его составе находится эфирное масло — аллицин, которому он обязан специфическим запахом, вкусом и мощным антибактериальным действием.
Однако, говорят эксперты, при этом не стоит добавлять чеснок во все блюда без разбора ради борьбы с вирусами.
Кроме того, нередко хозяйки допускают ряд ошибок при использовании чеснока в приготовлении блюд, снижая полезные свойства этого многолетнего травянистого растения.
Так, специалисты считают, что при подготовке чеснока не стоит использовать чесночницу — профессионалы рекомендуют измельчать его при помощи ножа. Этот способ позволяет таким маленьким кусочкам лучше раскрыть вкус и улучшить аромат блюда.
Также эксперты объяснили, в какие блюда чеснок нужно добавлять осторожно, и в каком виде:
- при приготовлении плова правильно класть в готовое блюдо целые зубчики растения;
- при приготовлении супа и тушеных овощей зубчики чеснока нужно изрубить и положить в кастрюлю за 1-2 минуты до готовности;
- для холодца чеснок тоже следует добавлять, когда блюдо будет полностью готово.