Названы распространенные ошибки при добавлении чеснока в блюда: советы экспертов

15:16, 28 апреля 2022
Здоровье и медицина
зубчики чеснока фото
Фото: pixabay.com

Чеснок считается универсальной приправой, которая подчеркивает вкус любых блюд. К тому же, это прекрасное средство для иммунитета и укрепления защитных сил организма.

Врачи-диетологи напоминают, что польза от любого продукта прежде всего заключается в умеренном употреблении.

Об этом пишет «Ukr.Media«.

Известно, что чеснок обладает антивирусным и противогрибковым действием и является природным «антибиотиком». В его составе находится эфирное масло — аллицин, которому он обязан специфическим запахом, вкусом и мощным антибактериальным действием.

Однако, говорят эксперты, при этом не стоит добавлять чеснок во все блюда без разбора ради борьбы с вирусами.

Кроме того, нередко хозяйки допускают ряд ошибок при использовании чеснока в приготовлении блюд, снижая полезные свойства этого многолетнего травянистого растения.

Так, специалисты считают, что при подготовке чеснока не стоит использовать чесночницу — профессионалы рекомендуют измельчать его при помощи ножа. Этот способ позволяет таким маленьким кусочкам лучше раскрыть вкус и улучшить аромат блюда.

Также эксперты объяснили, в какие блюда чеснок нужно добавлять осторожно, и в каком виде:

  • при приготовлении плова правильно класть в готовое блюдо целые зубчики растения;
  • при приготовлении супа и тушеных овощей зубчики чеснока нужно изрубить и положить в кастрюлю за 1-2 минуты до готовности;
  • для холодца чеснок тоже следует добавлять, когда блюдо будет полностью готово.

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Автор материала:
Тали Малкина
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