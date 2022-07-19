Названы симптомы нарушения кровообращения в ногах

Какие симптомы могут указывать на нарушение кровообращения в ногах? Узнайте, когда пора обратиться к врачу.

Плохое кровообращение в ногах — разговорный термин для обозначения ишемии нижних конечностей. Это состояние, при котором кровоток по артериям, снабжающим кровью ноги, ограничен в течение длительного времени. Причин такого состояния может быть много. Наиболее распространенными являются атеросклероз, который сужает просвет артерий, гипертония и диабет (высокий уровень сахара в крови и высокое кровяное давление повреждают стенки кровеносных сосудов), заболевания периферических артерий (вызывает сужение сосудов и артерий), тромбы и др.

Есть много симптомов, которые могут указывать на плохое кровообращение в ногах. Познакомьтесь с самыми распространенными из них.

Боль в ногах

Боль в ногах , возникающая во время интенсивных упражнений, таких как бег или подъем по лестнице, может указывать на нарушение кровообращения в ногах.

Покалывание и онемение в ногах

Покалывание и онемение в ногах могут быть признаком повреждения нервов, вызванного недостаточным кровоснабжением ног.

Синие ступни или пальцы ног

Синие ступни или пальцы ног (фиолетовые ногти), как и холодные ступни, могут быть признаком плохого кровообращения в ногах.

Отек ног

Отеки ног и лодыжек — это состояние, которое многие люди игнорируют и не обращаются к врачу. Это ошибка. Этот симптом указывает на проблемы с кровообращением, вызывающие накопление крови и жидкости в тканях вокруг стоп и лодыжек. Но не только. Это также могут быть симптомы заболевания почек, цирроза печени, застойной сердечной недостаточности, тромбоза глубоких вен или хронической венозной недостаточности. Поэтому, если у вас отекают ноги, особенно в конце дня, обратитесь к врачу.

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