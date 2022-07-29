Названы симптомы осложнений после процедуры наращивания ресниц

23:09, Сегодня
Здоровье и медицина
ресницы девушка макияж картинка
Фото: canva.com

Наращивание ресниц – процедура, придающая женскому образу шарма. Накладные ресницы, безусловно, удобное решение, но это влечет за собой определенные риски для здоровья глаз, а также требования гигиены.

Важно знать, что даже неправильно приклеенные волоски или пучки ресниц могут стать источником серьезных офтальмологических проблем.

Nowosci рассказали, как распознать их симптомы и какие осложнения могут возникнуть в результате процедуры.

Прикрепление накладных ресниц может вызвать нарушения защитного аппарата глаза (особенно век) и его поверхности. Даже профессионально выполненная процедура может способствовать развитию осложнений.

Проблемы, которые могут возникнуть в результате ношения накладных ресниц, приводят к развитию воспалений. Прежде всего:

  • Аллергия на клей – встречается относительно часто, но бывает, что аллергия вызвана материалом, из которого сделаны ресницы. Естественный материал может быть даже более проблематичным, чем искусственный.
  • Закупорка сальных желез. При неумелом нанесении клея для ресниц на края век он может закупорить расположенные там железы или мейбомиевы железы. Они производят жировой секрет, входящий в состав слезной пленки и защищающий поверхность глаза от повреждений. Результатом чаще всего является воспалительное поражение, такое как ячмень или халязион, которые без быстрого и эффективного лечения могут привести к повреждению поверхности глаза и развитию кератита, что может привести к осложнениям, связанным со способностью видеть.
  • Неправильное положение ресниц — если наклеенный волос или его фрагмент расположены неправильно, он может быть направлен в сторону глаза и касаться его поверхности. Затем при закрытии век он может повредить поверхность роговицы, что приведет к ее болезненной эрозии, следствием чего может стать ее воспаление. Однако может случиться так, что правильно наложенная ресничка изменит свое положение по отношению к другим, вызывая ту же проблему.

Проблемы с ресницами обычно развиваются не сразу. Недомогания, связанные с воспалением, проявляются через несколько дней, а в случае аллергии – даже при очередной процедуре их имплантации.

К тревожным симптомам относятся :

  • опухоль века,
  • припухлость,
  • покраснение глаз,
  • зуд,
  • большой дискомфорт и даже боль.

Ранее Курсор писал, что врачи назвали первые признаки закупорки кровеносных сосудов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ: