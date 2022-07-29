Названы симптомы осложнений после процедуры наращивания ресниц

Наращивание ресниц – процедура, придающая женскому образу шарма. Накладные ресницы, безусловно, удобное решение, но это влечет за собой определенные риски для здоровья глаз, а также требования гигиены.

Важно знать, что даже неправильно приклеенные волоски или пучки ресниц могут стать источником серьезных офтальмологических проблем.

Nowosci рассказали, как распознать их симптомы и какие осложнения могут возникнуть в результате процедуры.

Прикрепление накладных ресниц может вызвать нарушения защитного аппарата глаза (особенно век) и его поверхности. Даже профессионально выполненная процедура может способствовать развитию осложнений.

Проблемы, которые могут возникнуть в результате ношения накладных ресниц, приводят к развитию воспалений. Прежде всего:

Аллергия на клей – встречается относительно часто, но бывает, что аллергия вызвана материалом, из которого сделаны ресницы. Естественный материал может быть даже более проблематичным, чем искусственный.

– встречается относительно часто, но бывает, что аллергия вызвана материалом, из которого сделаны ресницы. Естественный материал может быть даже более проблематичным, чем искусственный. Закупорка сальных желез. При неумелом нанесении клея для ресниц на края век он может закупорить расположенные там железы или мейбомиевы железы. Они производят жировой секрет, входящий в состав слезной пленки и защищающий поверхность глаза от повреждений. Результатом чаще всего является воспалительное поражение, такое как ячмень или халязион, которые без быстрого и эффективного лечения могут привести к повреждению поверхности глаза и развитию кератита, что может привести к осложнениям, связанным со способностью видеть.

При неумелом нанесении клея для ресниц на края век он может закупорить расположенные там железы или мейбомиевы железы. Они производят жировой секрет, входящий в состав слезной пленки и защищающий поверхность глаза от повреждений. Результатом чаще всего является воспалительное поражение, такое как ячмень или халязион, которые без быстрого и эффективного лечения могут привести к повреждению поверхности глаза и развитию кератита, что может привести к осложнениям, связанным со способностью видеть. Неправильное положение ресниц — если наклеенный волос или его фрагмент расположены неправильно, он может быть направлен в сторону глаза и касаться его поверхности. Затем при закрытии век он может повредить поверхность роговицы, что приведет к ее болезненной эрозии, следствием чего может стать ее воспаление. Однако может случиться так, что правильно наложенная ресничка изменит свое положение по отношению к другим, вызывая ту же проблему.

Проблемы с ресницами обычно развиваются не сразу. Недомогания, связанные с воспалением, проявляются через несколько дней, а в случае аллергии – даже при очередной процедуре их имплантации.

К тревожным симптомам относятся :

опухоль века,

припухлость,

покраснение глаз,

зуд,

большой дискомфорт и даже боль.