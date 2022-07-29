Названы симптомы осложнений после процедуры наращивания ресниц

Важно знать, что даже неправильно приклеенные волоски или пучки ресниц могут стать источником серьезных офтальмологических проблем.
Nowosci рассказали, как распознать их симптомы и какие осложнения могут возникнуть в результате процедуры.
Прикрепление накладных ресниц может вызвать нарушения защитного аппарата глаза (особенно век) и его поверхности. Даже профессионально выполненная процедура может способствовать развитию осложнений.
Проблемы, которые могут возникнуть в результате ношения накладных ресниц, приводят к развитию воспалений. Прежде всего:
- Аллергия на клей – встречается относительно часто, но бывает, что аллергия вызвана материалом, из которого сделаны ресницы. Естественный материал может быть даже более проблематичным, чем искусственный.
- Закупорка сальных желез. При неумелом нанесении клея для ресниц на края век он может закупорить расположенные там железы или мейбомиевы железы. Они производят жировой секрет, входящий в состав слезной пленки и защищающий поверхность глаза от повреждений. Результатом чаще всего является воспалительное поражение, такое как ячмень или халязион, которые без быстрого и эффективного лечения могут привести к повреждению поверхности глаза и развитию кератита, что может привести к осложнениям, связанным со способностью видеть.
- Неправильное положение ресниц — если наклеенный волос или его фрагмент расположены неправильно, он может быть направлен в сторону глаза и касаться его поверхности. Затем при закрытии век он может повредить поверхность роговицы, что приведет к ее болезненной эрозии, следствием чего может стать ее воспаление. Однако может случиться так, что правильно наложенная ресничка изменит свое положение по отношению к другим, вызывая ту же проблему.
Проблемы с ресницами обычно развиваются не сразу. Недомогания, связанные с воспалением, проявляются через несколько дней, а в случае аллергии – даже при очередной процедуре их имплантации.
К тревожным симптомам относятся :
- опухоль века,
- припухлость,
- покраснение глаз,
- зуд,
- большой дискомфорт и даже боль.
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