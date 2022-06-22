Названы три самых вредных для организма продукта

Медики советуют в любом возрасте нужно опасаться полуфабрикатов, сладких напитков и жирного мяса. Налегайте на растительную пищу, особенно на овощи и зелень.

Медики для сохранения здоровья советуют не только вести здоровый образ жизни, но и в любом возрасте корректировать питание. Как рассказала врач-кардиолог Елена Алешкович, в первую очередь следует снизить употребление продуктов с высоким содержанием жиров.

Об этом пишет Главред.

В частности, кардиолог настоятельно советует заменить жирное мясо на курицу, индейку, кролика или рыбу — в них содержится не так много холестерина. А также сделать ставку на зерновые, овощи и фрукты, растительное масло.

Также необходимо сократить в рационе количество сахара и соли.Исследования показали, что риск инфаркта миокарда снижается пропорционально снижению потребления соли, отметила Алешкович.

Она напомнила, что в готовых продуктах часто присутствуют «скрытый сахар» и «скрытая соль».

Таким образом, в любом возрасте нужно больше всего опасаться полуфабрикатов, сладких напитков и жирного мяса. Эти три группы продуктов являются самыми опасными, они вызывают быстрое старение и сокращают вашу жизнь.

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