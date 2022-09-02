Названы витамины, которые могут спровоцировать рак легких

Доцент Университета штата Огайо Теодор Браски считает, что витамины В6 и В12 способны вызвать рак легких.

Об этом сообщает портал NewsYou.info.

Отмечается, что витамины группы B помогают при повышенной усталости, ухудшении зрения, депрессии, нарушении работы нервной системы. Но, как отметили исследователи, эти вещества способны вызвать онкологические заболевания.

Ученые проанализировали данные 77 000 человек и заключили, что из-за употребления B12 риск развития рака легких вырос на 30%, а из-за употребления B6 – на 40%.

«У мужчин, принимавших более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака легких был на 98% выше, чем у мужчин, не принимавших витамины группы B», — говорится в материале.

Как пишет издание, те, кто принимает эти витаминные добавки, вдвое чаще болеют раком, а те, кто помимо этого курит — втрое, а то и вчетверо. Поэтому особенно опасны они для курящих мужчин.

Как сообщал Курсор, рак легких остается одной из главных причин смерти в мире. Так, каждый год от этой болезни умирает примерно 1,8 миллиона человек. Ученые выяснили, что природное вещество барбарин, который содержится в барбарисе и желтокорне, помогает вылечиться от этого недуга.

Примечательно, что барбарин также хорошо показал себя в лечении диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Как рассказал один из авторов исследования доктор Камаль Дуа из Австралийского исследовательского центра комплементарной и интегративной медицины, терапевтические преимущества ограничены недостаточной растворимостью в воде. Кроме того, у него слабая всасываемость в кишечнике.

Также Курсор информировал о том, что в медицинском центре «Шаарей Цедек» разрабатывают новый инструмент, который поможет улучшить процесс принятия решений в лечении рака легких.