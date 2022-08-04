В Иерусалиме разрабатывают технологию лечения рака легких на основе ИИ

В медицинском центре «Шаарей Цедек» разрабатывают новый инструмент, который поможет улучшить процесс принятия решений в лечении рака легких.

Новый инновационный инструмент, который может прогнозировать влияние иммунотерапии на пациентов, страдающих раком легких, находится в стадии разработки в Медицинском центре «Шаарей Цедек» в Иерусалиме.

Об этом сообщает издание Jpost.

Технология на основе ИИ (искусственного интеллекта) под названием I3LUNG будет проводить глубокое обучение для анализа широкого спектра информации о пациентах, чтобы сформулировать план лечения, который лучше всего подходит для конкретной медицинской ситуации каждого человека.

Разработка новой инновации финансируется за счет гранта престижной программы Европейского Союза Horizon 2020, к которой Израиль присоединился в 2021 году.

«Шаарей Цедек» была выбрана первой и единственной израильской больницей, получившей такой грант. По словам медицинского центра, цель состоит в том, чтобы создать новый инструмент для улучшения процесса принятия решений в отношении рака легких медицинским персоналом с помощью новой и инновационной технологии искусственного интеллекта и глубокого обучения, которая будет прогнозировать ответ на иммунотерапию.

Эксперты-онкологи из Италии, Германии, Испании, Греции и США, а также сотрудники онкологического отделения «Шаарей Цедек» присоединились к проекту, чтобы начать разработку новаторского инструмента.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме начались испытания новой формы протонной терапии рака.