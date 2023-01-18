Неправильное употребление воды ускоряет старение — ученые

Ученые в ходе исследования проверили, влияет ли количество воды на развитие хронических заболеваний и продолжительность жизни. Поэтому, если хотите долго выглядеть молодо, обязательно примите во внимание новые выводы ученых.

Новое исследование, оценивающее уровень натрия в крови как нормальный или высокий, как потенциальный индикатор ускоренного биологического старения и хронических заболеваний у лиц среднего возраста, свидетельствует, что обезвоживание может способствовать преждевременной смерти.

Со старением обычно связывают следующие хронические болезни: диабет, рак, болезни сердца, гипертонию, остеопороз, деменцию и болезнь Альцгеймера. Впрочем, они возникают не только из-за старости. Есть много других факторов, которые также могут повысить риск их появления. В частности, на это влияет чрезмерное употребление алкоголя и табака, отсутствие физического движения и неправильное питание.

Ученые решили проверить гипотезу, что увлажнение может сдерживать и замедлять процесс старения. Они провели исследования с людьми в возрасте от 45 до 66 лет.

Ученые измеряли, сколько натрия содержится в крови человека. Поскольку натрий является электролитом, который может помочь сбалансировать жидкости в организме, этот тест является распространенным способом определить, есть ли у человека обезвоживание. Нормальный уровень натрия в крови человека составляет 135-145 миллиэквивалентов (или миллимоль) на литр.

Даже несмотря на то, что это нормальный диапазон уровня натрия в крови, исследование показало, что уровни натрия 142 миллимол на литр или более связаны с увеличением риска хронических заболеваний на 39%. А уровни выше 144 миллимоль на литр ассоциировались с повышением риска преждевременной смертности на 21%.

Это означает, что те, у кого уровень натрия в сыворотке крови 142 ммоль/л или выше имеют больше шансов умереть в молодом возрасте или получить хроническое заболевание. Иными словами, хроническое обезвоживание может сократить вашу жизнь, констатировали врачи.

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