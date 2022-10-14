Неспособность стоять на одной ноге в среднем и старшем возрасте означает риск смерти — врачи

Врачи считают, что проверка баланса должна быть одним из стандартных тестов, позволяющих оценить состояние здоровья в среднем и более позднем возрасте.

Международная группа исследователей, представляющих клинику лечебной физкультуры Clinimex в Рио-де-Жанейро и Бристольскую медицинскую школу, предлагает включить тест на равновесие в плановые медицинские осмотры пожилых людей.

Об этом пишет ukrhealth.net.

Согласно их данным, неспособность стоять на одной ноге в течение 10 секунд в среднем и в более позднем возрасте связана с почти удвоением риска смерти от любой причины в течение следующих 10 лет.

В исследовании приняли участие 1702 человека в возрасте от 51 до 75 лет на момент их первого обзора, который состоялся в 2009 году. В рамках проверки участников тогда просили стоять на одной ноге – нужно было простоять так в течение 10 секунд безо всякой поддержки, поставив переднюю часть свободной ноги на тыльную сторону противоположной голени, а руки держа руки по бокам и глядя прямо перед собой.

Последний медосмотр участников состоялся в 2020 году. Оказалось, что среди людей, не прошедших тест, была значительно выше доля смертей (17,5% против 4,5% из тех, кто смог простоять). Также ученые констатировали, что люди, не сумевшие пройти тест на баланс, имели в целом слабее здоровье.

Медики говорят: 10 секундная стойка на одной ноге является потенциальным практическим инструментом, который можно использовать в повседневной практике для выявления людей среднего и старшего возраста с высоким риском смерти. Неспособность стоять без опоры на одной ноге в течение 10 секунд среди участников была связана с повышенным риском смерти по какой-либо причине на 84% в течение следующего десятилетия.

Также Курсор информировал о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.