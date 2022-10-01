Действенный метод похудения из Японии: без диет, с помощью стакана воды

Всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день, ведь это самое простое и действенное средство для ускорения обмена веществ и очистки организма.

Эксперты рассказали, что существует японский метод, способный творить с вашим телом настоящие чудеса. И его суть состоит в правильном употреблении воды.

Об этом пишет Вести-UA.net.

По словам диетологов, это определенно самый простой способ похудеть. Японские ученые выяснили, что если пить воду определенным образом, можно избавиться от лишнего жира.

Как соблюдается этот режим? Прежде всего, как только вы встаете утром с постели, вам следует немедленно выпить стакан простой воды, а затем почистить зубы. Благодаря этому желудок, выводит токсины из вашего тела и стимулирует обмен веществ и кишечник.

Рекомендуется завтракать через 45 минут. Вода, которую вы уже выпили, уменьшит чувство голода, и вы съедите гораздо меньшую порцию.

После полноценного плотного завтрака следует воздерживаться от еды в течение примерно 2 часов. В течение дня, прежде чем вы решите поесть, рекомендуется выпить стакан воды. Пить воду при этом можно и нужно и в другое время — сколько захотите.

Старайтесь придерживаться сбалансированной диеты и больше двигаться. Таким образом, примерно через месяц ваш уровень сахара нормализуется, кислоты исчезнут, а лишние килограммы постепенно растают.

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