Образование может защитить от язвы и гастрита ‒ исследование

В рамках нового исследования ученые обнаружили, что существует генетическая связь между болезнью Альцгеймера, нарушающей когнитивное функционирование мозга, и проблемами со здоровьем желудочно-кишечного тракта.

Об этом сообщает Science Alert.

«Расстройства кишечника и болезнь Альцгеймера могут не только иметь общую генетическую предрасположенность, но также могут быть подвержены влиянию генетических вариаций, которые лежат в основе уровня образования», ‒ рассказал генетик Саймон Лоус из Университета Эдит Коуэн (Австралия).

Исследователи изучили данные 766 345 человек, которые участвовали в полногеномных ассоциативных исследованиях. В рамках последних анализировали то, как связаны болезнь Альцгеймера, специфические когнитивные способности и ряд кишечных расстройств (язвенная болезнь (ЯБ), гастрит-дуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), синдром раздраженного кишечника, дивертикулез и воспалительное заболевание кишечника (ВЗК).

Ученым удалось обнаружить «сильную и весьма значимую обратную глобальную генетическую корреляцию» между когнитивными особенностями и большинством кишечных расстройств, но не для ВЗК. Эта связь может быть относительно прямого характера.

Пользуясь менделевским рандомизационным анализом было установлено, что фактор образования и более высокого интеллекта может снизить риск определенных кишечных расстройств. Также эксперты доказали, что ГЭРБ провоцирует ухудшение когнитивных функций, в том числе интеллект и образовательную квалификацию. Эти отношения между кишечником и мозгом действительно могут иметь двусторонний характер.

По словам генетика из Университета Эдит Коуэн Эммануэля Адевйци, ГЭРБ ‒ возможный фактор риска когнитивных нарушений, поэтому врачам необходимо искать признаки или симптомы когнитивной дисфункции у пациентов с расстройством кишечника. В рамках изучения этой темы специалисты пользовались многими предыдущими исследованиями, посвященными оси кишечника-мозга и тому, как ею можно управлять.

Так, здоровая еда связана со снижением уровня стресса в мозгу. Непонятен путь формирования этих отношений, но факт остается фактом ‒ наш мозг и пищеварительная система сильно связаны.

Авторы исследования утверждают, что высокий уровень образования и когнитивного мышления влияет на вероятность проблем с кишечником. В силу этого они надеются, что сделанные выводы повлияют на проводимую политику во многих странах, где будут учитывать важность образованности населения.

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