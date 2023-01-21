Эксперты рассказали, как организм реагирует на чашку кофе на голодный желудок

Эксперты рассказали, как правильно пить кофе утром, чтобы получить от ароматного напитка больше пользы, чем вреда.

Польза кофе для организма давно доказана, но при употреблении натощак он может стать серьезным ударом по желудку. Кофе утром натощак чреват такими последствиями, как изжога, тошнота и даже гастрит с диабетом.

Соответствующее исследование опубликовали в журнале British Journal of Nutrition.

Британские физиологи выяснили, что утренний кофе ухудшает способность организма к метаболизму глюкозы, а это может запросто спровоцировать диабет. Регулярная даже небольшая доза этого вкусного напитка с утра и на голодный желудок угрожает не только нашей пищеварительной, но также сердечно-сосудистой и нервной системам организма

Проведенный учеными эксперимент установил, что регулярное кофе натощак привело к резкому росту показателя глюкозы в крови. Исследователи пришли к выводу, что в итоге кофеин может привести к инсулинорезистентности. Еще известно, что кофеин является причиной выброса в кровь большего количества жиров. Это также препятствует организму получать из крови глюкозу.

Специалисты рекомендуют перед кофе пить воду комнатной температуры. Большой стакан воды перед утренним кофейным ритуалом убережет ваш организм от негативных последствий. Простую воду можно заменить травяным чаем, овощным соком или минералкой, советуют врачи.

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