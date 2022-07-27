Онколог назвал симптомы, при которых необходимо срочно обратиться к врачу

Врачи говорят, что любое негативное изменение состояния здоровья или ухудшение самочувствия — серьезный повод нанести визит врачу. Но есть несколько особо тревожных признаков, при которых обследования не стоит откладывать не при каких обстоятельствах.

Специалисты говорят, что резкое похудение всегда является тревожным признаком. Если вы не сидели на диете и не занимались активно спортом, но при этом похудели — стоит немедленно идти к врачу.

Об этом пишет РИА.

Также не стоит откладывать обследование при образовании уплотнений или изменении давно существовавших родинок. Онколог Игорь Хатьков к числу основных тревожных симптомов добавляет также общую сладость и раздражительность.

Об опухоли может также свидетельствовать изменение цвета кожи. Специалист пояснил, что землистый цвет может говорить о новообразовании в кишечнике, а желтушный об опухоли головки поджелудочной железы.

Самым тревожным сигналом организма о проблемах со здоровьем является ноющая боль, которая возникает внезапно и долго не проходит. Эксперт уточнил, что неприятные ощущения при глотании, ночные боли в желудке, боли в желудке через пару часов после приёма пищи могут быть признаком онкологии желудочно-кишечного тракта.

При наличии двух или более симптомов стоит пройти комплексное обследование, говорит специалист.

Ранее Курсор писал, что врачи назвали первые признаки закупорки кровеносных сосудов. Медики уверяют, что регулярный контроль уровня холестерина позволит вовремя распознать повышенный риск закупорки кровеносных сосудов, а также опасных патологий сердечно-сосудистой системы.

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