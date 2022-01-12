Отчет Министерства здравоохранения: излишки бюджета больничных касс не передаются пациентам

Новый отчет Министерства здравоохранения видно, что миллиарды шекелей исчезают на счетах фондов и не используются на благо пациентов.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

В отчете Министерства здравоохранения рассмотрено бюджетирование корзины лекарств с 1995 по 2009 год. Данные показали, что всего за три года бюджетирование лекарств от рака привело к профициту средств в размере 715 миллионов шекелей. на лекарства от психических заболеваний будет выделено более 200 миллионов шекелей, на болеутоляющие средства будет выделено более 100 миллионов шекелей, а на лекарства от желудочно-кишечных заболеваний будет выделено более 96 миллионов шекелей.

Следует отметить, что Минздрав готовит и публикует отчет с крайней задержкой, необъяснимой и особо возмутительной: в 2011 году Минздрав опубликовал только один такой отчет за 2006 год, а сейчас, в 2022 году, отчет уже за 2006 год. 2009-2007 гг., то есть с опозданием на 13-15 лет Авторы нового доклада в Минздраве утверждают, что «в настоящее время проводится контроль за 2010-2020 годы».

Эти выводы подтверждают выводы расследования, опубликованного в декабре 2017 года, согласно которым Минздрав не проводит регулярный и систематический ежегодный контроль за перечислением бюджетов на новые лекарства, предусмотренные в бюджете лекарственной корзины, нуждающимся в них пациентам.

Расследование показало, что, по оценкам высшего руководства системы здравоохранения, общий годовой бюджет на новые лекарства — около пяти миллиардов шекелей, — который перечисляется четырем фондам здравоохранения, создает совокупный профицит в размере от 1,5 и 2 миллиарда шекелей.

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