Педиатр предупредила, что нельзя делать, когда у ребенка высокая температура

Высокая температура у ребенка — тревожный симптом. Однако это далеко не всегда повод для паники.

Температура — это защитная реакция организма, с ее помощью организм борется с инфекцией.

Об этом сообщила педиатр Веретенко Светлана в Instagram.

При повышении температуры в первую очередь следует убедиться, что ребенок получает достаточное количество жидкости и нет признаков обезвоживания, а это плач без слез, сухость во рту, меньшее количество мочеиспусканий, чем обычно.

Врач говорит, что не во всех случаях это нужно делать. Следует ориентироваться на самочувствие ребенка, а не на цифры на термометре. Если ребенок чувствует себя хорошо, то принимать жаропонижающие не нужно.

Для снижения температуры у детей разрешены только два препарата — Ибупрофен (10 мг/кг) и Парацитамол (15 мг/кг). При необходимости их можно чередовать. Педиатр советует отдавать предпочтение лекарствам в форме сиропа. Ректальные суппозитории можно использовать в том случае, когда у ребенка есть рвота и ребенок не может выпить сироп.

Что не нужно делать

По словам врача, не нужно использовать другие жаропонижающие препараты (кроме Парацетамола и Ибупрофена) без рекомендации врача. Это опасно из-за возможного влияния на печень, почки и мозг. Также при использовании аспирина у детей возможное развитие синдрома Рея (острой печеночной недостаточности и энцефалопатии).

Запрещено растирать ребенка спиртом или уксусом. Достаточно нормализовать температуру и влажность воздуха в помещении, не укутывать ребенка.

Важно быстро обратиться к врачу по следующим признакам:

У ребенка в возрасте менее 3 месяцев температура тела выше 38С;

Многократное повышение температуры до 40С;

Выраженное нарушение самочувствия: ребенок необычно сонный или чрезмерно возбужденный, прогрессивное ухудшение самочувствия;

Лихорадка сопровождается сильной головной болью, болью в горле и ухе, многократной рвотой или диареей;

Внезапная сыпь.⠀

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