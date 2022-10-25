9 суперпродуктов, которые стимулируют развитие мозга ребенка

Если вы хотите, чтобы ваши дети ели полезную для мозга пищу и улучшали память, вот 9 суперпродуктов, которые вы можете добавить в их рацион.

Мозг является очень голодным органом и первым поглощает питательные вещества из пищи, которую мы едим. Если организму давать нездоровую пищу, мозг, несомненно, пострадает. Хотя растущему организму требуются различные питательные вещества, эти 10 суперпродуктов помогут детям сосредоточиться на учебе.

Суперпродукты для здоровья мозга и памяти по версии медпортала HealthShots:

1. Лосось

Лосось и другая жирная рыба являются отличными источниками омега-3 жирных кислот DHA и EPA, которые имеют решающее значение для здорового развития и работы мозга.

2. Яйца

Яйца широко известны как прекрасный источник белка, но желтки также содержат много холина, который способствует формированию воспоминаний.

3. Арахисовое масло

В дополнение к тиамину, который помогает мозгу и нервной системе использовать глюкозу для получения энергии, арахис и арахисовое масло являются хорошим источником витамина Е, мощного антиоксиданта, сохраняющего мембраны нейронов.

4. Цельнозерновые

Цельнозерновые продукты являются отличным источником глюкозы, которая регулярно требуется мозгу. Клетчатка помогает контролировать усвоение организмом глюкозы. Витамины группы В, поддерживающие здоровую нервную систему, также содержатся в цельнозерновых продуктах.

5. Овес/овсянка

Одной из самых популярных горячих каш для детей является овес, который также является очень питательной «кашей для мозга». Детям требуется пища для мозга или энергия по утрам, которых в изобилии обеспечивает овес. Высокое содержание клетчатки в овсе поддерживает мозг ребенка в течение всего учебного дня.

6. Ягоды

Черника, ежевика, вишня, клубника и т. д. Вообще говоря, чем ярче цвет, тем больше питательных веществ содержится в ягодах. Ягоды содержат значительное количество антиоксидантов, особенно витамина С, который может снизить риск развития рака.

7. Фасоль

Бобы уникальны, потому что они содержат множество витаминов и минералов, а также энергию из белков, сложных углеводов и клетчатки. Если ребенок съест их за обедом, они станут отличной пищей для мозга, поскольку сохранят энергию и умственные способности ребенка в течение дня.

8. Фруктово-овощные салаты

Лучшими источниками антиоксидантов, которые поддерживают здоровые и крепкие клетки мозга, являются овощи насыщенного насыщенного цвета, такие как помидоры, сладкий картофель, тыква, морковь и шпинат. Маленькие помидоры и морковь хорошо подходят для ланч-боксов. Дети обожают салаты из шпината, которые содержат различные ингредиенты, такие как клубника, мандарины и миндаль.

9. Молочные продукты

Молочные продукты богаты белком и витаминами группы В, которые необходимы для роста клеток мозга, нейротрансмиттеров и ферментов. Кроме того, молоко и йогурт богаты белком и углеводами, которые являются предпочтительным источником топлива для мозга.

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