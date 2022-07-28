Перечислены необычные симптомы дефицита калия в организме

Калий – очень важный элемент, влияющий на работу всего организма. Он необходим для правильного функционирования нервной, мышечной и даже пищеварительной систем.

При недостаточном поступлении калия с пищей могут развиться неврологические расстройства, в том числе очень болезненные судороги икроножных мышц. Однако список состояний, сопровождающих гипокалиемию, гораздо длиннее. Так какие необычные симптомы могут означать дефицит калия в организме?

Усталость и слабость

Калий является важным элементом, отвечающим за правильное формирование синапсов, то есть соединений между нервными клетками. Его недостаток в организме может нарушить правильное функционирование нервной системы , что приведет к слабости, утомляемости и головной боли. Больные с гипокалиемией также часто жалуются на постоянную сонливость.

Запор

Калий также регулирует работу мышц, отвечающих за работу пищеварительной системы. Дефицит этого элемента замедляет перистальтику , что приводит к скоплению непереваренных остатков пищи в кишечнике и образованию запоров.

Мышечные спазмы

Этот элемент необходим для правильного функционирования всех мышц. Кроме того, мышечным клеткам необходимо восстанавливать энергию после сокращения. Болезненные судороги, особенно в икрах, могут возникать, когда уровень крови начинает падать. Больные со слишком низким уровнем калия в организме также часто жалуются на покалывание и онемение в пальцах рук и ног.

Сердцебиение

Калий отвечает за правильное функционирование мышц, поэтому его недостаток негативно сказывается на работе сердечной мышцы. Многочисленные исследования показали, что правильная концентрация калия в крови снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Нарушения артериального давления

Калий также необходим для правильного функционирования сердечно-сосудистой системы. Когда его концентрация слишком низкая, может повышаться кровяное давление.

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