Передается ли ожирение генетически

Ряд проблем можно решить благодаря определенным методам, которые уже доказали свою эффективность.

Эксперты подробно рассказали, как генетика влияет на набор лишнего веса человеком.

Об этом сообщает Obesity Medicine Association.

Согласно научным данным, генетика связана с 30–70% случаев ожирения, в которых могут задействовать более 50 генов. Один из них – ген FTO (fat mass and obesity associated), встречающийся у 43% населения. Он может спровоцировать проблемы с ограничением потребления калорий.

В некоторых случаях лишние килограммы появляются в связи с изменениями в гене MC4R, регулирующим аппетит. Недуг проявляется в раннем возрасте: дети страдают повышенным аппетитом, выше сверстников и имеют высокое кровяное давление.

По предварительной информации, эту проблему можно решить с помощью нормализации аппетита и подавления компульсивного переедания.

Ожирение также может быть связано с мутациями в гене лептина, сигнализирующем нашему мозгу о сытости. Однако врожденная недостаточность лептина корректирует рекомбинантный лептин.

Сейчас специалисты еще не умеют решать все генетические дефекты, связанные с ожирением. Порой последнее является частью синдрома, когда у человека задерживаются когнитивные функции и фиксируются специфические аномалии в теле.

Например, синдромное ожирение связано с синдромами Барде – Бидля и Прадера – Вилли. Первый фиксируется в одном случае на 160 тысяч человек (отдельные популяции имеют более высокие показатели), второй – в одном случае на 15-25 тысяч человек.

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