Передается ли ожирение генетически

Эксперты подробно рассказали, как генетика влияет на набор лишнего веса человеком.
Об этом сообщает Obesity Medicine Association.
Согласно научным данным, генетика связана с 30–70% случаев ожирения, в которых могут задействовать более 50 генов. Один из них – ген FTO (fat mass and obesity associated), встречающийся у 43% населения. Он может спровоцировать проблемы с ограничением потребления калорий.
В некоторых случаях лишние килограммы появляются в связи с изменениями в гене MC4R, регулирующим аппетит. Недуг проявляется в раннем возрасте: дети страдают повышенным аппетитом, выше сверстников и имеют высокое кровяное давление.
По предварительной информации, эту проблему можно решить с помощью нормализации аппетита и подавления компульсивного переедания.
Ожирение также может быть связано с мутациями в гене лептина, сигнализирующем нашему мозгу о сытости. Однако врожденная недостаточность лептина корректирует рекомбинантный лептин.
Сейчас специалисты еще не умеют решать все генетические дефекты, связанные с ожирением. Порой последнее является частью синдрома, когда у человека задерживаются когнитивные функции и фиксируются специфические аномалии в теле.
Например, синдромное ожирение связано с синдромами Барде – Бидля и Прадера – Вилли. Первый фиксируется в одном случае на 160 тысяч человек (отдельные популяции имеют более высокие показатели), второй – в одном случае на 15-25 тысяч человек.
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