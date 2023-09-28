Медики развенчали популярные мифы о питании, которые вредят здоровью

Правильное питание обросло множеством мифов, некоторые из которых совершенно бесполезны, а другие - могут существенно подорвать здоровье.

"Чистка" организма - миф, который придумали диетологи из прошлого. Но и по сей день люди пытаются "чистить" организм, печень, кровь, устраивают детокс, покупая программы или марафоны.

Нутрициолог говорит, что все это миф. Все потому, что организм не накапливает токсины, все опасные вещества блокируют печень и выводит с мочой, калом, потом и дыханием.

Поднятие гемоглобина. За этим показателем действительно стоит следить. Но, многие ошибочно думают, что поднимать гемоглобин можно красными яблоками и гранатовым соком. На самом же деле низкие показатели можно поднять только препараты, который назначит врач. А яблоки, печень, гранаты и прочее должны быть составляющей рациона. Нутрициолог говорит, что сбалансированная еда в здоровых условиях на 100% поддерживает организм.

Тяга к сладкому - не признак болезни. Некоторые "эксперты" говорят, что такие болезни, как гипотиреоз и инсулинорезистентность повышают тягу к сладкому. Однако тяга к сладкому является причиной дисбаланса в питании и неправильных пищевых привычек, а не болезней.

"Расширенный" желудок - один из самых укоренившихся мифов. Есть люди, которые боятся запивать пищу водой, потому что думают, что так расширится желудок. Однако важно знать, что на усвоение пищи влияет только температура. Поэтому не нужно пить воду или чай со льдом сразу после еды. А желудок от воды не расширяется, говорят врачи, он может зрительно стать больше на какое-то время, но потом вновь вернется к привычному состоянию.

Ранее «Курсор» информировал, что названы пять привычек, вызывающих преждевременную старость.

Напоминаем, что названы пять основных привычек, ускоряющих старение.