Пересадка человеку свиного сердца: американские ученые провели две успешные операции

Ученые постепенно приближаются к налаживанию процесса пересадки человеку органов от животных. Перед ними стоят задачи разработать стандартные методы, которые доступны при обычной пересадке органов.

Генетически модифицированные сердца свиней были пересажены двум людям с уже мертвым мозгом.

Такие уникальные операции провели хирурги из Нью-Йоркского университета.

После операции ученые провели пресс-конференцию и сообщили, что в течение трех дней пересаженные органы функционировали в стандартном режиме.

Ранее в феврале врачи из Университета Мэриленда пытались пересадить мужчине в возрасте 57 лет сердце свиньи. Но сердце проработало всего два месяца, после чего пациент умер. Поэтому сейчас специалисты учли возможные ошибки и постарались их исключить.

Органы для пересадки были разработаны компанией Revivicor Inc. Четыре генетических модификации проведены для исключения отторжения и шесть модификаций для предотвращения несовместимости между людьми и животными.

У органов были лабораторно исключены риски свиного вируса, называемого свиным цитомегаловирусом, который, возможно, и стал причиной смерти первого мужчины из Мэриленда, поскольку этот вирус позже был обнаружен в его крови.

Американские хирурги считают, что трансплантация органов от животных должна быть вначале проведена у пациентов с нефункционирующим мозгом. Это снижает риски, а также позволяет делать больше исследований с помощью биопсии.

72 часа после операции показали отличный результат, но предстоит еще решить много технических вопросов до начала операций на живых людях.

«Курсор» писал, что в США будут применять израильскую технологию для диагностики болезни почек.