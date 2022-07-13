В США будут применять израильскую технологию для диагностики болезни почек

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США одобрило использование теста израильской компании Healthy.io для раннего выявления хронических болезней почек.
Об этом сообщает издание Themarker.
Врачи говорят, что в большинстве случаев заболевания бочек протекают бессимптомно и начинают проявляться на поздних стадиях. И все усугубляется до таких случаев, что человеку требуется диализ или пересадка органа. Поэтому важно проходить профилактические анализы, но многие люди не делают этого из-за нехватки времени или больших очередей в медицинских учреждениях.
Эксперты подсчитали, что около 80% американцев, которые находятся в группе риска (примерно 60 млн человек), не сдают обязательный ежегодный анализ мочи. Исходя из такой статистики, в США решили использовать еще один продукт израильской компании Healthy.io — тест, с помощью которого можно узнать соотношение в моче альбумина к креатинину, а этот показатель помогает определить воспалительные процессы в почках на ранних стадиях.
Одна из американских компаний уже получила одобрение от FDA для использования такого теста, чтобы любой пациент с любого смартфона смог воспользоваться технологией.
Что для этого нужно? Пациент погружает пропитанную реагентами тест-полоску в емкость с мочой, и после этого разные части полоски окрашиваются в разные цвета. Затем ее нужно поместить на шаблон с образцами цветов и сфотографировать на смартфон. Приложение «сравнивает» цвета на экспресс-тесте с образцами – это позволяет решить проблему с разной освещенностью и цветопередачей. Спустя несколько секунд результат готов – приложение может сразу отправить его онлайн лечащему врачу пациента.
«Курсор» писал ранее, что в Британии разработали метод борьбы с онкологией с помощью МРТ.