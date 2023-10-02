Периодическое голодание может привести к опасной болезни - ученые

Если такие же результаты выявят при исследованиях с участием людей, это будет еще один метод борьбы с болезнью, лекарства против которой пока нет.

Исследователи из Калифорнии смогли добиться улучшения памяти у мышей по аналогии с болезни Альцгеймера с помощью периодической голодовки.

Об этом говорится в материале Science Alert.

Отмечается, что если такие же результаты будут выявлены во время исследований с участием людей, это будет еще один метод борьбы с болезнью, лекарства против которой до сих пор не существует.

В новом исследовании команда из Университета Калифорнии в Сан-Диего и Лос-Анджелесе смогла перенастроить внутренние биоритмы животных с мышиной моделью болезни Альцгеймера с помощью программы периодической голодовки.

Нарушение внутренних биоритмов (циркадные ритмы), регулирующих многие процессы в организме человека, в частности сон, является одним из способов вмешательства болезни Альцгеймера в биологические процессы в организме.

Люди с этим заболеванием сталкиваются с изменениями цикла сна/бодрствования, часто испытывают усиление когнитивных расстройств и спутанность сознания, могут испытывать трудности и засыпанием и т.д. Современные методы лечения болезни Альцгеймера не направлены на этот аспект болезни, но, возможно, существуют другие пути смягчения этих симптомов.

Когда у мышей был ограничен по времени график кормления, у животных заметно улучшилась функция памяти. Амилоидные белки, связывающие с болезнью Альцгеймера, меньше накапливались в мозгу голодающих мышей.

К тому же мыши с графиком кормления соблюдали более регулярный режим сна, были менее гиперактивными ночью и испытывали меньше нарушений сна по сравнению с животными, которым позволяли есть в любое время.

"В течение многих лет мы предполагали, что сбои внутренних биоритмов, которые наблюдаются у людей с болезнью Альцгеймера, являются результатом процесса отмирания нейронов, но теперь мы узнаем, что это может быть наоборот – циркадные сбои могут быть одним из главных факторов развития патологии Альцгеймера", – говорит нейробиолог Паула Десплат из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Как сообщал Курсор, прием снотворного может остановить болезнь Альцгеймера до ее начала.

Напомним, что пожилым людям рассказали, какое развлечение способно предотвратить деменцию и улучшить память.