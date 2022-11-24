Почему кожа становится чувствительной

Проблемы с кожей могут быть сигналом серьезных проблем со здоровьем.

От 50 до 61% женщин и от 30 до 44% мужчин имеют чувствительную кожу, являющуюся распространенным состоянием, которое характеризуется покраснением кожи, жжением и зудом.

Об этом сообщает NCBI.

Ученые до сих пор не установили, почему женщины сильнее подвержены этой проблеме. Есть версия, что они обладают более тонкой и склонной к обезвоживанию и сухости кожей, что обусловлено гормональными изменениями.

Порой нормальная кожа может стать чувствительной из-за влияния внешних факторов:

Чрезмерное количество ретинола, который может стать причиной раздражения, покраснения, сухости и шелушения. Эксперты советуют записаться на консультацию к дерматологу перед приобретением таких средств.

Сильное растирание кожи. Человек может пользоваться соответствующими средствами, но неправильно их применять. Вследствие сильного растирания или скраба может пострадать защитный барьер кожи, что спровоцирует жжение, раздражение и высыпание.

Раздражители в косметике. Отдушки, спирт, красители могут стать причиною раздражения кожу, жжения и зуда.

Чрезмерное количество средств по уходу. Чем больше продуктов человек втирает в кожу, тем сильнее он повышает риск неприятной реакции.

Также на чувствительность влияют изменения, обусловленные возрастом. По мере взросления кожа становится менее влажной, более сухой и потрескавшейся. По итогу появляется повышенная чувствительность.

Также сухость и раздражение может появиться из-за приема некоторых лекарств. Например, предназначенных для лечения гипертонии.

В основном чувствительная кожа легко лечится, но нужно не забывать, что ее могут провоцировать более серьезные проблемы, в том числе заболевания. В частности, такие:

контактный дерматит;

розацеа;

аллергия;

акне;

рак кожи;

заболевание почек;

болезни печени;

опоясывающий лишай.

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