Почему кожа становится чувствительной

От 50 до 61% женщин и от 30 до 44% мужчин имеют чувствительную кожу, являющуюся распространенным состоянием, которое характеризуется покраснением кожи, жжением и зудом.
Об этом сообщает NCBI.
Ученые до сих пор не установили, почему женщины сильнее подвержены этой проблеме. Есть версия, что они обладают более тонкой и склонной к обезвоживанию и сухости кожей, что обусловлено гормональными изменениями.
Порой нормальная кожа может стать чувствительной из-за влияния внешних факторов:
- Чрезмерное количество ретинола, который может стать причиной раздражения, покраснения, сухости и шелушения. Эксперты советуют записаться на консультацию к дерматологу перед приобретением таких средств.
- Сильное растирание кожи. Человек может пользоваться соответствующими средствами, но неправильно их применять. Вследствие сильного растирания или скраба может пострадать защитный барьер кожи, что спровоцирует жжение, раздражение и высыпание.
- Раздражители в косметике. Отдушки, спирт, красители могут стать причиною раздражения кожу, жжения и зуда.
- Чрезмерное количество средств по уходу. Чем больше продуктов человек втирает в кожу, тем сильнее он повышает риск неприятной реакции.
Также на чувствительность влияют изменения, обусловленные возрастом. По мере взросления кожа становится менее влажной, более сухой и потрескавшейся. По итогу появляется повышенная чувствительность.
Также сухость и раздражение может появиться из-за приема некоторых лекарств. Например, предназначенных для лечения гипертонии.
В основном чувствительная кожа легко лечится, но нужно не забывать, что ее могут провоцировать более серьезные проблемы, в том числе заболевания. В частности, такие:
- контактный дерматит;
- розацеа;
- аллергия;
- акне;
- рак кожи;
- заболевание почек;
- болезни печени;
- опоясывающий лишай.
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