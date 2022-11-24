Почему кожа становится чувствительной

04:15, Сегодня
Здоровье и медицина
лицо девушки фото
Фото: pixabay.com

Проблемы с кожей могут быть сигналом серьезных проблем со здоровьем.

От 50 до 61% женщин и от 30 до 44% мужчин имеют чувствительную кожу, являющуюся распространенным состоянием, которое характеризуется покраснением кожи, жжением и зудом.

Об этом сообщает NCBI.

Ученые до сих пор не установили, почему женщины сильнее подвержены этой проблеме. Есть версия, что они обладают более тонкой и склонной к обезвоживанию и сухости кожей, что обусловлено гормональными изменениями.

Порой нормальная кожа может стать чувствительной из-за влияния внешних факторов:

  • Чрезмерное количество ретинола, который может стать причиной раздражения, покраснения, сухости и шелушения. Эксперты советуют записаться на консультацию к дерматологу перед приобретением таких средств.
  • Сильное растирание кожи. Человек может пользоваться соответствующими средствами, но неправильно их применять. Вследствие сильного растирания или скраба может пострадать защитный барьер кожи, что спровоцирует жжение, раздражение и высыпание.
  • Раздражители в косметике. Отдушки, спирт, красители могут стать причиною раздражения кожу, жжения и зуда.
  • Чрезмерное количество средств по уходу. Чем больше продуктов человек втирает в кожу, тем сильнее он повышает риск неприятной реакции.

Также на чувствительность влияют изменения, обусловленные возрастом. По мере взросления кожа становится менее влажной, более сухой и потрескавшейся. По итогу появляется повышенная чувствительность.

Также сухость и раздражение может появиться из-за приема некоторых лекарств. Например, предназначенных для лечения гипертонии.

В основном чувствительная кожа легко лечится, но нужно не забывать, что ее могут провоцировать более серьезные проблемы, в том числе заболевания. В частности, такие:

  • контактный дерматит;
  • розацеа;
  • аллергия;
  • акне;
  • рак кожи;
  • заболевание почек;
  • болезни печени;
  • опоясывающий лишай.

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