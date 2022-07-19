Появление депрессии может предупреждать о возможности инсульта

После инсульта у больных развивается депрессия, но некоторые признаки начинаются не после, а еще за несколько лет до приступа. Также известно, что инсульт усиливает депрессивные симптомы и продлевает их на несколько лет.

Ученым известна постинсультная депрессия, ее признаки давно определены и описаны. Однако проведены новые исследования и обнаружена обратная закономерность, что именно депрессия предшествует инсультному состоянию.

Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

Ученые обнаружили, что симптомы депрессии первоначально проявляются за некоторое время до инсульта, а после него заметно усиливаются.

Тестирование проводилось на 10797 человек в возрасте примерно 65 лет. В начале эксперимента ни у кого из них не было зафиксировано инсульта. На протяжении 12 лет наблюдений 425 человек из испытуемой выборки перенесли инсульт. Каждые два года оценивалось состояние людей, они отвечали на вопросы о настроении, усталости и нарушениях сна.

За шесть лет до инсульта пациенты имели такие же результаты, как и люди, не переносившие инсульт. Они имели показатель вероятности в пределах 24%.

Выявлены интересные факты, что такие симптомы как плохое настроение, быстрая утомляемость, тревожность, сильнее проявлялись за два года до инсульта. Они получили показатель вероятности приступа 29%.

После инсульта этот показатель уже составлял 34% и держался на таком высоком уровне почти 10 лет.

Ученые обращают внимание, что при усилении депрессивных симптомов нужно быть крайне внимательным к своему организму, поскольку это может быть предвестником инсульта.

Своей основной целью в будущем специалисты назвали определение, можно ли использовать депрессивную симптоматику для прогнозирования инсульта, или выяснить, какие факторы провоцируют депрессию примерно за два года до инсульта.

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