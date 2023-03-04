Пресная еда опасна: медики призвали не отказываться от соли

Многие знают, что чрезмерное употребление соли вредит организму и работе внутренних органов, задерживают жидкость в тканях организма, а потому появляются отеки и одутловатость лица. Однако медики призывают отказаться от крайностей. Перебор соли в рационе, безусловно, вреден, но и ее нехватка также опасна.
Соль важна для нормального функционирования человеческого организма, а отказ от нее опасен.
Соль нужна человеку для нормального функционирования органов и метаболических процессов, объясняют эксперты. Специя, которая значительно улучшает вкус большинства блюд и даже десертов, помогает регулировать водный баланс и доставлять в клетки организма полезные вещества.
Если соль вообще не попадает в организм, у человека очень скоро могут появиться проблемы с мышцами и с работой нервной системы. Если долгое время есть только пресную пищу, то в конечном итоге это скажется на работе мозга и сердечно-сосудистой системы, предупреждают врачи.
Эксперты объясняют, что соль действительно способствует задержанию влаги в организме. Но ведь если ее будет недостаточно, то клетки начнут испытывать голод, в том числе и кислородный. Также вскоре после полного отказала от соли станут хуже работать почки и печень.
А потому врачи напоминают, что по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в сутки в организм человека с пищей должно попадать 5 граммов соли. Все что выше — вредно, но потребление меньшего количества соли в день также очень опасно.
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