Пресная еда опасна: медики призвали не отказываться от соли

Врачи бьют тревогу: многие сторонники здорового образа жизни полностью отказываются от соли, считая, что это полезно для организма. На самом же деле последствия такого решения могут быть губительными…

Многие знают, что чрезмерное употребление соли вредит организму и работе внутренних органов, задерживают жидкость в тканях организма, а потому появляются отеки и одутловатость лица. Однако медики призывают отказаться от крайностей. Перебор соли в рационе, безусловно, вреден, но и ее нехватка также опасна.

Соль важна для нормального функционирования человеческого организма, а отказ от нее опасен.

Соль нужна человеку для нормального функционирования органов и метаболических процессов, объясняют эксперты. Специя, которая значительно улучшает вкус большинства блюд и даже десертов, помогает регулировать водный баланс и доставлять в клетки организма полезные вещества.

Если соль вообще не попадает в организм, у человека очень скоро могут появиться проблемы с мышцами и с работой нервной системы. Если долгое время есть только пресную пищу, то в конечном итоге это скажется на работе мозга и сердечно-сосудистой системы, предупреждают врачи.

Эксперты объясняют, что соль действительно способствует задержанию влаги в организме. Но ведь если ее будет недостаточно, то клетки начнут испытывать голод, в том числе и кислородный. Также вскоре после полного отказала от соли станут хуже работать почки и печень.

А потому врачи напоминают, что по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в сутки в организм человека с пищей должно попадать 5 граммов соли. Все что выше — вредно, но потребление меньшего количества соли в день также очень опасно.

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