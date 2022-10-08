«Нужна бдительность»: главный медсоветник Байдена предположил появление опасного варианта COVID-19 зимой

Энтони Фаучи главный медицинский советник президента Джо Байдена, заявил, что следует соблюдать осторожность в вопросе относительно советов по COVID-19. Он не исключает появления более устойчивого варианта к вакцинам.

По его мнению, ситуация «может быстро измениться, и мы должны быть готовы к худшему».

Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

Специалист выступил с предупреждением, что предстоящей зимой появится новый, более опасный вариант коронавируса. Фаучи призвал не ослаблять бдительности и делать бустерные дозы.

«Мы еще не покончили с пандемией», – заявил он.

Фаучи вспомнил, как говорил в начале пандемии, когда в США было всего несколько случаев, что людям не нужно менять свой образ жизни. На вопрос, должны ли эксперты в области здравоохранения адаптировать свои публичные комментарии, чтобы предвидеть ситуацию, медик ответил резко. Он призвал не делать конкретных прогнозов, поскольку это только вредит борьбе с опасным заболеванием. Специалист подчеркнул, что очень важно пройти процедуру вакцинации специфичной прививкой против штамма омикрон перед наступлением зимы.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 6 октября среднее число случаев заболевания COVID в день в США составляло 42 828 человек, а число смертей в среднем составляло 322 человека в день. Оба показателя демонстрируют значительное снижение по сравнению с январским пиком. В реальности же показатели заболеваемости намного выше. По предварительной оценке, от последствий заболевания в мире погибло более 7 миллионов человек.

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