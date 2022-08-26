Найден препарат, снижающий риск смерти от COVID-19 на 81% — исследование Клалит

На сегодняшний день более 30 000 пациентов с COVID-19 в Израиле прошли лечение противовирусным препаратом Паксловид.

Исследование, проведенное службой здравоохранения «Клалит» об успешности лечения пациентов из групп риска COVID-19 противовирусным препаратом «Паксловид», показало впечатляющее снижение риска смерти от осложнений вируса на 81% и снижение госпитализаций на 73% среди люди в возрасте 65 лет и старше по сравнению с контрольной группой, которая не принимала лекарство.

В декабре 2021 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило пероральному ингибитору протеазы, обычно известному как нирматрелвир/ритонавир.

Он был разрешен для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у людей в возрасте 12 лет и старше с массой тела не менее 40 кг с положительными результатами прямого тестирования на SARS-CoV-2 и с высоким риском прогрессирования до тяжелой формы. COVID-19, включая госпитализацию или смерть. Его следует принять в течение пяти дней после появления симптомов.

Последнее исследование, опубликованное в престижном New England Journal of Medicine под заголовком «Использование нирматрелвира и тяжелые последствия Covid-19 во время всплеска Омикрона», является одним из наиболее полных из опубликованных на сегодняшний день в отношении эффективности Паксловида. Команда «Клалит» , которая наблюдала за пациентами с COVID из группы риска в возрасте 40+, проанализировала данные о предотвращении смерти и госпитализации с использованием расширенных статистических данных.

Обсервационное исследование было проведено на основе компьютеризированных баз данных «Клалит». На сегодняшний день более 30 000 пациентов с коронавирусом в Израиле прошли лечение этим препаратом.

Продолжение проводилось во время волны Омикрон с 9 января по 10 марта этого года. За этот период препаратом лечили около 3 902 израильских пациентов с коронавирусом , что составляет 3,6% целевой популяции для противовирусного лечения.

В общей сложности 109 254 пациента соответствовали критериям отбора, из которых 3 902 (4%) получали Паксловид в течение периода исследования. Среди пациентов в возрасте 65 лет и старше частота госпитализаций по поводу COVID-19 составила 14,7 случая на 100 000 человеко-дней среди пролеченных пациентов по сравнению с 58,9 случая на 100 000 человеко-дней среди нелеченных.

Комментируя результаты исследования, доктор Ронен Арбель, исследователь медицинских результатов в Службе здравоохранения Клалит и колледже Сапир, сказал: «Наше исследование показало, что терапия нирматрелвиром была связана с сокращением госпитализаций по поводу Covid-19 на 67% и снижением числа госпитализаций на 81%. Смертность от Covid-19 среди пациентов в возрасте 65 лет и старше во время всплеска Omicron».

«Мы являемся лидером в стране по предоставлению Паксловида соответствующим пациентам», — говорит д-р Дорон Нетцер, глава медицинского отдела «Клалит».

«Результаты исследования однозначно показывают, что лечение Паксловидом значительно снижает риск госпитализации и смерти от COVID-19. Решение Минздрава разрешить лечение спасло много жизней», — сказал он.

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