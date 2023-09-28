Признаки повреждения печени, о которых многие не догадываются

Печень регулирует большинство химических компонентов в крови и выделяет желчь, помогающую расщеплять алкоголь и токсины, переваривать жир, выводить...

В современном мире болезни печени становятся все более распространенными и часто люди не замечают их развития. Этот орган не "болит", а потому обнаружить патологические процессы удается далеко не всегда.

Об этом рассказали эксперты известной во всем мире Клиники Майо.

Они напоминают, что орган расположен под диафрагмой, над желудком, правой почкой и кишечником, а потому возникшее повреждение печени может негативно влиять на их функционирование, вызывая соответствующие симптомы.

По данным экспертов Клиники Майо, признаки и симптомы заболевания печени могут включать следующие изменения:

Пожелтение кожи и глаз

Боли в животе и отек, особенно с правой стороны под грудной клеткой.

Отеки ног и лодыжек.

Кожный зуд.

Темный цвет мочи.

Хроническая усталость.

Постоянна тошнота и утрата аппетита.

Если один или несколько симптомов вы заметили у себя или у кого-то из близких, стоит немедленно обратиться к специалисту.

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