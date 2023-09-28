Признаки повреждения печени, о которых многие не догадываются

В современном мире болезни печени становятся все более распространенными и часто люди не замечают их развития. Этот орган не "болит", а потому обнаружить патологические процессы удается далеко не всегда.
Об этом рассказали эксперты известной во всем мире Клиники Майо.
Они напоминают, что орган расположен под диафрагмой, над желудком, правой почкой и кишечником, а потому возникшее повреждение печени может негативно влиять на их функционирование, вызывая соответствующие симптомы.
По данным экспертов Клиники Майо, признаки и симптомы заболевания печени могут включать следующие изменения:
Пожелтение кожи и глаз
Боли в животе и отек, особенно с правой стороны под грудной клеткой.
Отеки ног и лодыжек.
Кожный зуд.
Темный цвет мочи.
Хроническая усталость.
Постоянна тошнота и утрата аппетита.
Если один или несколько симптомов вы заметили у себя или у кого-то из близких, стоит немедленно обратиться к специалисту.
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